++ S&P 500 nicht zu bremsen ++ EURUSD versucht sich oberhalb der 1,10er-Marke zu halten ++ DE30 mit wilden Bewegungen am Morgen ++Ermutigende Zeichen beim Handelsstreit zwischen den USA und China verhalfen der Wall Street am Dienstag zu weiteren Gewinnen. US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Gespräche mit China über ein Phase-1-Abkommen kurz vor dem Abschluss stehen. Der S&P 500 baute gestern seinen Anstieg für den vierten Tag in Folge ...

