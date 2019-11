Köln (ots) - Vom 29. November bis zum 8. Dezember ist die Bundeswehr bei der diesjährigen Essen Motor Show wieder mit dabei. Auf dem Informationsstand in Halle 6 der Messe Essen informiert die Bundeswehr interessierte Besucher über Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften.Interesse wecken, informieren und Perspektiven bieten! Das Messeteam der Bundeswehr gibt den Besuchern auf dem 200 Quadratmeter großen Informationsstand die Möglichkeit sich über zivile und militärische Laufbahnen- und Verwendungsmöglichkeiten schlau zu machen. Dazu stehen den Besuchern Karriereberater zu allen Fragen rundum den Arbeitgeber Bundeswehr Rede und Antwort. Darüber hinaus können sich Besucher die Arbeit des Racing Teams der Universität der Bundeswehr Hamburg und einen Dingo GSI vor Ort anschauen.Mit über 360.000 Besuchern im letzten Jahr zählt die Essen Motor Show zu den wichtigsten Technikmessevents Deutschlands und bietet gerade Tuning- und Automobilfans ein Forum des Austausches. Die Bundeswehr zählt mit über 260.000 militärischem und zivilem Personal zu den größten und mit über 1000 Berufsbildern zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland - darunter auch eine Vielzahl an technischen Berufen.Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf machwaswirklichzählt.de zu informieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4223E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/4451828