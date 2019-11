Trotz des langen Börsenbooms gibt es schöne Value-Aktien. Bestes Beispiel ist Strabag. Der Baukonzern aus Wien ist ein führender Player in Europa mit starker Präsenz in Osteuropa. Selbst auf der Arabischen Halbinsel, in Kanada, Chile und Indien sind die Österreicher am Buddeln und Betonieren. Das KGV (2019) mickrige 9. Die Dividende sehen wir um die 4%. Die Aktie erreichte 2017 ein Hoch bei 39 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...