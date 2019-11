Rostock (ots) - Einfach mal dem Feiertagstrubel und dem deutschen Winter den Rücken kehren und fernab der Heimat trotzdem nicht auf die traditionelle Stimmung an Heiligabend verzichten müssen. Oder zum Jahreswechsel ganz stressfrei eine rauschende Silvesterparty mit einzigartigen Lichtshows feiern. Mit AIDA wird dieser Traum wahr.Oh du köstliche... Weihnachtszeit an BordAn Bord erleben die Gäste ein Buffet voller Gaumenfreuden, das von traditionell bis orientalisch-würzig reicht. Echte Festtagsgourmets kommen in den Genuss des weihnachtlichen Gänsebratens mit Rotkohl und Klößen. Eine reichhaltige Meeresfrüchteplatte mit Lobster, der saftig zarte Kalbstafelspitz und köstliche Pasteten stehen ebenfalls zur Auswahl. Zum Nachtisch wartet der herrlich duftende Apfel - Zimt Crumble auf seinen Verzehr. Traditionelle Lebkuchenhäuser, Weihnachtsplätzchen und Stollen runden den weihnachtlichen Speiseplan ab.Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm bringt die Gäste weit entfernt vom kalten Winter in die richtige Feiertagsstimmung. Auf der AIDA Weihnachtsgala erleben die Gäste ein magisches Entertainmentprogramm mit den AIDA Stars und mit dem Kapitän und seinen Offizieren. Die Jüngsten tragen Gedichte und Weihnachtslieder vor, während die traditionelle Videoandacht ganz besondere besinnliche Momente beschert. Wer das Weihnachtsfest hier nicht enden lassen möchte, tanzt auf dem Pooldeck, in der Anytime Bar oder im Beach Club bei der glamourösen X-Mas Party durch die Weihnachtsnacht.Auch an die kleinen Gäste ist gedacht. Am Heiligabend verteilt der Weihnachtsmann an Bord der AIDA Schiffe die Geschenke der Eltern an ihre Kinder. Auf den meisten Schiffen findet sogar eine Weihnachts-Übernachtungsparty im Kids Club statt.Abgerundet wird die weihnachtliche Atmosphäre an Bord von liebevoll geschmückten Schiffen und leuchtenden Tannenbäumen. Knapp 240 Tannen bringen die Augen großer und kleiner AIDA Urlauber auf den 14 AIDA Schiffen zum Leuchten. An Bord von AIDAperla dekorieren beispielsweise 36 Bäume die öffentlichen Räume, darunter zwei jeweils fünf Meter hohe Tannen.Wer neben dem heimeligen Weihnachtsgefühl an Bord Lust auf etwas Neues hat, der entdeckt ganz einfach an Land die Festtagsrituale anderer Kulturen. Die AIDA Schiffe sind an Heiligabend rund um den Globus verteilt. Weihnachten unter Palmen gelingt an Bord von AIDAdiva, AIDAluna und AIDAperla in der Karibik. Im Großstadtdschungel von Bangkok warten kitschig-schöne Kugeln, leuchtende Sterne und glitzernde Schneemänner auf die Gäste von AIDAbella. Ebenso exotisch wird der Heiligabend für die Gäste auf AIDAprima im Orient. Am anderen Ende der Welt, genauer gesagt in Tauranga, erleben die Weltreisenden an Bord von AIDAaura bekannte Traditionen zu Heiligabend, denn trotz heißer Außentemperaturen wird in Neuseeland die winterliche Symbolik eines Mantels tragenden und Schlitten fahrenden Weihnachtsmanns sowie das Weihnachtslied "Jingle Bells" gepflegt.An Bord von AIDAcara, AIDAnova und AIDAstella verbringen die Gäste die Weihnachtsfeiertage bei sommerlichen Temperaturen auf den Kanarischen Inseln und besuchen auf ihrer Reise auch die Blumeninsel Madeira.3,2,1 ... Happy New YearWunderkerze und Knallfrosch kann jeder. Aber wer kann schon behaupten, zum Jahreswechsel eines der spektakulärsten Feuerwerke live und aus der ersten Reihe erlebt zu haben? Das können beispielsweise die Gäste an Bord von AIDAcara und AIDAstella, die zur Silvesternacht vor Funchal/Madeira liegen. Das Feuerwerk auf Madeira ist weltbekannt und sogar im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet. Von gut 25 verschiedenen Stationen um Funchal herum werden gleichzeitig Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen. Ebenso einzigartig wird das Feuerwerk über der atemberaubenden Kulisse von Singapur (AIDAbella), Hongkong (AIDAvita), Sydney (AIDAaura), Lissabon (AIDAmar), Santa Cruz de Tenerife (AIDAnova) oder Abu Dhabi (AIDAprima) sein. An Bord von AIDAsol feiern die Gäste zum Jahreswechsel einen venezianischen Maskenball auf ihrem Weg von Livorno/Italien nach Marseille/Frankreich. Auf der Silvestergala an Bord von AIDAdiva rockt der bekannte Gitarrist und Sänger Wayne Morris mit den Gästen ins neue Jahr, während an Bord von AIDAperla neben der traditionellen Silvestergala ein bunter Mix an Comedy -, Travestie-, Licht- und Lasershow stattfindet. Auch auf allen anderen Schiffen erleben die Gäste eine unvergessliche Silvesterparty. Glamouröse Lichterdekorationen bringen Gäste und Crew in die richtige Stimmung, während die exklusive Silvestergala mit mitreißendem Live-Entertainment und tollen Künstlern beste Unterhaltung verspricht. Kids und Teens feiern ihre eigenen Silvesterpartys mit den AIDA Gastgebern, Übernachtung im Kids Club inklusive. Abgerundet wird der Silvesterabend an Bord mit einem kulinarischen Höhepunkt: Das ausgefeilte Silvestermenü lockt mit den leckersten Speisen aus aller Welt. Das Kaviarbuffet, ein Mitternachtsimbiss und ein ausgiebiges Neujahrsfrühstück machen den Jahreswechsel perfekt.Weihnachten und Silvester 2020 - Früh buchen und sparenSich jetzt schon für das nächste Jahr beschenken lohnt sich. Für die Reisen der Wintersaison 2020/21 gelten bei Buchung bis 31. Mai 2020 attraktive Frühbucher-Plus-Ermäßigungen. Dabei genießen Frühbucher alle Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs, wie u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und Internetnutzung (250 MB Datenvolumen) je Kabine pro Reise.Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07. Festliche Menüs, Weihnachtsgeschenke oder Spa-Behandlungen können bereits vor der Reise über MyAIDA (www.aida.de/myaida) gebucht werden.Preisbeispiel für die RedaktionOrient ab Dubai mit AIDAprimaam 20.12.2019 7 Tage ab/bis Dubaiab 1.199 EUR* p.P. inkl. Flug * AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. 