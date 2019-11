Unterföhring (ots) -- Neuer Mannschaftswettbewerb findet vom 3. bis 12. Januar inAustralien statt- Ausbau der Partnerschaft mit der ATP und ATP Media umfasstexklusive Live-Übertragungsrechte in Deutschland- Sky Experte Patrik Kühnen: "Das kommende Tennisjahr beginntgleich mit einem Paukenschlag"- Hans Gabbe, Sky Deutschland: "Es ist eine tolle Nachricht fürunsere Kunden, dass wir uns jetzt die Rechte an einem weiterenGlanzlicht des Tennisjahres in der bundesligafreien Zeit sichernkonnten. Durch den Ausbau der Partnerschaft mit der ATP und ATPMedia können wir den höchst attraktiven ATP Cup übertragen undsind damit einmal mehr die Heimat der ATP Tour im deutschenFernsehen" Unterföhring, 27. November 2019 - Sky Deutschland hat die laufende Vereinbarung mit der ATP und ATP Media ausgebaut und sich für die Saison 2020 Live-Übertragungsrechte am ATP Cup gesichert. Die Übertragungsrechte sind für Deutschland exklusiv. Zudem umfasst die Vereinbarung Rechte für Österreich und Schweiz. Der ATP Cup wird wie die übrigen von Sky übertragenen Turniere der ATP Tour Bestandteil des Sky Sport Pakets sein.Sky wird jeden Tag live vom ATP Cup, der Auftaktveranstaltung des neuen Tennisjahres, berichten und die besten Spiele übertragen. Der neue Mannschaftswettbewerb wird vom 3. Januar bis zum 12. Januar in den australischen Städten Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt Sky live und mit deutschem Kommentar. Sky Experte Patrik Kühnen wird als Co-Kommentar während des gesamten Turniers seine Einschätzungen geben.Ausgewählte Spiele zeigt Sky zudem im Free-TV auf Sky Sport News HD. Hier ist auch eine umfassende Highlight-Berichterstattung geplant.Beim ATP Cup gilt die aktuelle ATP Rangliste, über die sich die Nationalteams und die einzelnen Spieler für den ATP Cup qualifizieren. Zum aktuellen Teilnehmerfeld gehören neun von zehn Top 10 Spieler bzw. 26 Spieler aus den Top 30. 24 Teams spielen zunächst in einer sechstägigen Gruppenphase gegeneinander. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel. Die acht besten Teams qualifizieren sich für die viertägige K.o.-Phase in Sydney. Deutschland wird in der Gruppenphase zunächst auf Australien, Griechenland und Kanada treffen und mit den Topspielern Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff an den Start gehen.Sky Experte Patrik Kühnen über den ATP Cup: "Ich freue mich auf den ATP Cup, denn das kommende Tennisjahr beginnt damit gleich mit einem Paukenschlag. Fast alle Topspieler haben zugesagt. Ein Teamwettbewerb weckt ganz besondere Emotionen. Australien ist das richtige Pflaster mit einem tennisbegeisterten Publikum und Anfang Januar ist genau der richtige Zeitpunkt. Das wird stark!"Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland GmbH: "Das Herren-Tennis könnte mit Ausnahmespielern wie Novak Djokovic und Rafael Nadal nicht attraktiver sein. Zudem haben der Deutsche Alexander Zverev und Österreicher Dominic Thiem bereits bewiesen, dass sie auch die großen Turniere gewinnen können. Es ist eine tolle Nachricht für unsere Kunden, dass wir uns jetzt die Rechte an einem weiteren Glanzlicht des Tennisjahres in der bundesligafreien Zeit sichern konnten. Durch den Ausbau der Partnerschaft mit der ATP und ATP Media können wir den höchst attraktiven ATP Cup übertragen und sind damit einmal mehr die Heimat der ATP Tour im deutschen Fernsehen."Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen und österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich wird Sky ab 2020 von ausgewählten Turnieren der ATP 250 berichten und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.