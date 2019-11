Wien (www.anleihencheck.de) - Auch gestern herrschte an den Märkten Zuversicht, dass ein Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China in Reichweite ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe das chinesische Handelsministerium berichtet, dass die Telefonkonferenz zwischen Lighthizer und Mnuchin auf der einen sowie Liu auf der anderen Seite konstruktiv verlaufen sei und man ein gemeinsames Verständnis der noch zu lösenden Probleme gefunden habe. Trump wiederum habe gesagt, die Verhandlungen seien in der finalen Phase, habe jedoch einmal mehr auf die Situation in Hong Kong verwiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...