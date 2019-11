Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen gingen am Dienstag im Vortagsvergleich zurück, so die Analysten von Postbank Research.Ein klarer Impuls für die Bewegungen sei dabei nicht auszumachen gewesen, zumal von der Konjunkturseite in Form des deutschen GfK-Konsumklimas eine positive Überraschung zu verbuchen gewesen sei. Vielmehr sorge die anhaltende Unsicherheit im Handelsstreit immer wieder für eine verstärkte Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen. 10-jährige Papiere hätten am Dienstagabend mit -0,38% um 3 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. ...

