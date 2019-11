Rund ein Jahr nach der Übernahme durch die japanische Horiba-Gruppe baut der Batterie- und Brennstoffzellenspezialist Horiba FuelCon seine Produktionsstätte in Barleben bei Magdeburg kräftig aus. Es sollen 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Bis Ende 2021 sollen rund 30 Millionen Euro in einen Neubau im Technologiepark Ostfalen in Barleben fließen und die Zahl der Beschäftigten von aktuell 110 auf bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...