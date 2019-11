DIW sieht bei Konjunktur "Silberstreif am Horizont"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat eine Verbesserung des konjunkturellen Klimas in Deutschland festgestellt. Das von dem Institut berechnete Konjunkturbarometer sei im November um anderthalb Punkte auf gut 91 Zähler geklettert, teilte das DIW mit und sprach von einem "Silberstreif am Horizont". Nachdem die Wirtschaftsleistung im vergangenen Quartal bereits um 0,1 Prozent gestiegen war, dürfte es auch im laufenden Jahresschlussquartal ein Wachstum in dieser Größenordnung geben.

"Zuletzt gab es positivere Nachrichten aus der seit Längerem arg gebeutelten Industrie", erklärte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. "Auch wenn die Industrieproduktion zum Jahresausklang noch einmal etwas schrumpfen dürfte, haben sich die Erwartungen aufgehellt und die Auftragslage verbessert." Für das Schlussquartal zeichne sich das erste Auftragsplus seit fast zwei Jahren ab - und auch die Lieferungen ins Ausland würden wohl weiter zulegen.

"Da sich die Industrie allmählich stabilisiert, dürfte die Gefahr von Ansteckungseffekten auf andere Wirtschaftsbereiche geringer geworden sein", konstatierte der DIW-Experte für die deutsche Wirtschaft, Simon Junker. Die privaten Haushalte profitierten weiterhin von steigenden Einkommen, der Konsum werde weiter spürbar zulegen und damit die konsumnahen Bereiche, insbesondere die Dienstleister, ankurbeln. Auch die wirtschaftspolitischen Risiken hätten zuletzt etwas nachgelassen, wenngleich weiter Unsicherheit über den Brexit und die Handelskonflikte bestehe.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 05:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.