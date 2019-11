Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor mit dem Fokus auf deutsche Metropolregionen, so "mainvestor Company Talk" in einer aktuellen Ausgabe.Wertschöpfung werde durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien würden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sehe vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850/ WKN A2LQ85) notiere im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befinde sich in Leipzig. Aktuell begebe die Gesellschaft eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro, die Zeichnungsfrist laufe noch voraussichtlich bis 4. Dezember 2019. "mainvestor Company Talk" habe dazu mit dem PREOS-CEO Frederik Mehlitz gesprochen. ...

