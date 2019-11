"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", die Gespräche liefen "sehr gut". US Präsident Trump hatte am Abend mit solchen Aussagen den US Börsen zu Rekorden verholfen. Fernost - vor allem China - war da weitaus zögerlicher. Investoren trauten dem Thanksgiving Braten nicht. Auch hierzulande sind Anleger vorsichtig. Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege der Comdirect, kann nachvollziehen, dass Anleger beim Thema Handelssteit beinahe täglich ein Déjà-Vu haben.