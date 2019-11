Das Analysehaus SRC hat seine Kaufempfehlung ("Buy") für die Anteilsscheine der s Immo auf "Accumulate" hinuntergestuft. Das Kursziel wurde dagegen im Kommentar auf die jüngste Zahlenvorlage des Unternehmens von 24 auf 25 Euro hochgesetzt.

Experte Stefan Scharff spricht von "guten Neumonatszahlen". Zudem seien die abgeblasenen Fusionsgespräche mit der heimischen Immofinanz ein positives Zeichen. So könne sich das Unternehmen künftig auf seine operativen Tätigkeiten konzentrieren und seinem "internen Wachstum".

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert der SRC-Analyst weiterhin 3,39 Euro für 2019 sowie 2,35 Euro (2020) und 2,06 Euro (2021) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,80 Euro (2019), auf 0,85 Euro (2020) und auf 0,90 Euro (2021).

An der Wiener Börse tendierten die Papiere des Immobilienkonzern am Mittwochnachmittag mit plus 2,03 Prozent bei 22,65 Euro.

