Madeira-Wanderurlaub mit Wohlfühlfaktor hoch drei



Picotours bietet auf Madeira Natur-Erlebnis, charmante Herrenhäuser und mediterrane Genüsse



Ein Wanderurlaub ist spartanisch? Von wegen! Der Reisespezialist picotours hat auf Madeira ein Wanderprogramm aufgelegt, das die Herzen von Genuss-Wanderfans höher schlagen lässt: Es führt zu den Natur-Highlights der Blumeninsel, tischt kulinarische Köstlichkeiten auf und lädt nach den Touren zu Übernachtungen in charmante Herrenhäuser ein - moderne Ökostandards und portugiesisches Flair inklusive.



Bei der Reise "Madeira pur erleben" wohnen die Gäste in der Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden. Dieses charmante Herrenhaus ist umgeben von einem riesigen botanischen Garten mit über tausend Pflanzenarten. Die Teilnehmer der Wanderreise genießen den luxuriösen Außenpool und den fantastischen Blick auf den Atlantik. Im historischen Haupthaus der Quinta lockt ein Gourmet-Restaurant mit Köstlichkeiten aus der Region. Außerdem sorgen ein Innenpool, ein Hammam, Sauna und Spa für Wohlbefinden. Diese Wanderreise ist ideal für Teilnehmer, die mittlere Touren bevorzugen und Madeira authentisch erleben wollen: Sie erfahren mehr über das 2.000 Kilometer lange Levada-Netz und den Beruf des Levadeiro, wandern durch uralte Lorbeerwälder und erleben die ausgelassenen Feste auf Madeira.



Die Quinta da Penha Franca im Herzen Funchals ist eines der renommiertesten Häuser auf Madeira. Hier wohnen die Teilnehmer der Gruppenreise "Madeira-Wanderwoche vom Feinsten". Dieses Haus in privilegierter Lage im Herzen der Hauptstadt Funchal ist umgeben von einem zauberhaften, tropischen Garten mit zwei Pools und Meerzugang. Die berühmten Gärten der Stadt Funchal sind schnell zu erreichen. Eine Reise für alle, die neben den schönsten Wanderungen (mittleres Niveau) auf Madeira auch Küche und Keller der Insel kennenlernen möchten.



Durch die ursprüngliche Landschaft auf alten Verbindungswegen mit grandiosen Aussichtspunkten geht es bei der picotours-"Trekkingtour durchs grüne Paradies". Nach den Touren werden die Wanderer in typischen Landhäusern und Berghotels verwöhnt. Die Gruppenreise endet in der stilvollen und nachhaltig geführten Quinta da Serra in den Bergen von Camara de Lobos, inmitten eines ökologisch geführten Landguts. Von Sonnenkollektoren bis zu Anlagen zur Wasseraufbereitung wurde hier alles bedacht, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Gekocht wird überwiegend mit Bioprodukten, die auf den Ländereien der Quinta erzeugt werden. "Diese unvergleichliche Frische schmecken Sie", so Dr. Raul Gonalves der Manager des Hauses. Auf sechs anspruchsvollen Wandertouren durchqueren die Reiseteilnehmer Madeiras Ostseite und lernen alle Vegetationszonen der Blumeninsel kennen.



Informationen zu den Gruppen-Wanderreisen auf Madeira ( https://www.picotours.de/de/madeira_urlaub/madeira_wandern.html)von picotours: Alle Madeira-Wanderreisen inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück bzw. Halbpension und fünf bzw. sechs geführten Wanderungen und Ausflügen



- Madeira pur erleben: Das ursprüngliche Madeira entdecken



8 Tage ab 1.270 Euro, Gruppengröße: min. 8, max. 16 Teilnehmer - Madeira-Wanderwoche vom Feinsten: Kulinarische Streifzüge und Wandervergnügen pur 8 Tage ab 1.290 Euro, Gruppengröße: min 8, max. 16 Teilnehmer - Trekkingtour durchs grüne Paradies: Berghotels, Panorama und Pico Ruivo 8 Tage ab 1.290 Euro, Gruppengröße: min. 6, max. 16 Teilnehmer



Pressekontakt



picotours Sabine Heller Blumenstr. 10 a 79111 Freiburg 0761 45 892 890 mail@picotours.de https://www.picotours.deDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresNovember 27, 2019 07:51 ET (12:51 GMT)