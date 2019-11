Dresden / Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven, ist heute von der Bundesversammlung des Verbands in Dresden einstimmig in seinem Amt bestätigt worden.Der Düsseldorfer Vorzeigeunternehmer wurde erstmals 1998 an die Spitze des wichtigsten deutschen Mittelstandsverbands gewählt und 2002, 2007 und 2013 mit übergroßer Mehrheit im Ehrenamt bestätigt. In seiner Amtszeit nahm die Mitgliederzahl des BVMW um 300 Prozent zu. Die Zahl der Geschäftsstellen hat sich auf bundesweit 300 mehr als verdreifacht.Der BVMW vertritt heute im Rahmen seiner Mittelstandsallianz rund 900.000 Mitglieder. Ohoven ist seit 2002 zugleich Präsident des Mittelstandsdachverbands European Entrepreneurs (CEA-PME) in Brüssel.Zu Vizepräsidenten des BVMW wurden der Dresdner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Jochen Leonhardt und der Düsseldorfer Fachanwalt für Steuerrecht, Dr. Hans-Michael Pott, einstimmig gewählt.Als weitere Vorstandsmitglieder wurden folgende Unternehmerpersönlichkeiten einstimmig gewählt:Dr. Helmut Baur, Binder-Optik GmbH, Böblingen Dr. Ute Bergner, VACOM GmbH, Jena Thiemo Fojkar, Internationaler Bund, Frankfurt am Main Willi Grothe, Dipl.-Ing., Salzwedel Katja Pampus, WDI, Hamm Arthur Zimmermann, Klett Gruppe, StuttgartPressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/4452246