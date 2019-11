Twitter hat angekündigt, ab dem 11. Dezember inaktive Konten zu löschen und die belegten Benutzernamen wieder freizugeben. Betroffene werden vorher per E-Mail gewarnt. Twitter-Nutzer, die sich innerhalb von sechs Monaten nicht wenigstens ein einziges Mal bei dem Dienst anmelden und einen Tweet absetzen, klassifiziert Twitter in einer entsprechenden Richtlinie als inaktiv. Die Konten solcher Nichtnutzer will Twitter nun konsequent löschen und die verwendeten Benutzernamen freigeben. Damit beginnt der Dienst nach eigene Angaben im kommenden Monat. Twitter warnt ...

