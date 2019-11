IRW-PRESS: FE Limited: Verkauf von Beteiligung an E52/1671 und E52/1659 für 0,4 Mio. $

27. November 2019 - Fe Limited (ASX: FEL) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Kaufvertrag (der Vertrag) mit Aragon Resources Pty. Ltd. (Aragon), einer Tochtergesellschaft von Westgold Resources Limited (ASX: WGX), unterzeichnet hat, um seine 20-Prozent-Beteiligung (über Jackson Minerals Pty. Ltd., eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von FEL) an den Konzessionsgebieten E52/1671 und E52/1659 im Bryah Basin zu verkaufen.

Gemäß den Bedingungen des Vertrags wird FEL nach dem Abschluss der Transaktion 200.000 voll eingezahlte Stammaktien von Westgold Resources Limited (gemäß der Vermittlung von Aragon) erhalten. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs der vorangegangenen Tage und beläuft sich auf 399.000 Dollar.

Tony Sage, Chairman von FEL, sagte hinsichtlich des Verkaufs: Wir freuen uns, den Wert dieser Konzessionsgebiete durch den Erhalt von Westgold-Aktien auszuschöpfen. Dies gibt uns die Möglichkeit, uns weiterhin indirekt über unseren Aktienbesitz an den Projekten zu beteiligen oder diese zu monetarisieren, um uns bei der Finanzierung der laufenden Explorationsarbeiten in unserem vielversprechenden Konzessionsgebietspaket Pilbara zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

FE LIMITED

Tony Sage

Non-Executive Chairman

