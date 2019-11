Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rocket Internet von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz mangelnder Transparenz bei den jüngsten Investments der Beteiligungsgesellschaft sei das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie immer noch attraktiv, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A12UKK6

AXC0124 2019-11-27/11:12