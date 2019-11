IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs meldet Umsatzwachstum von 26 % bei TotalSocial im 3. Quartal 2019 und informiert über den aktuellen Stand der strategischen Prüfung

MONTREAL, Quebec, 27. November 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) veröffentlichte die Ergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2019 endete, und berichtet über den aktuellen Stand des strategischen Prüfungsprozesses. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht sind auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar.

Aktueller Stand der strategischen Prüfung

Wie in einer Pressemeldung am 2. August 2019 bekannt gegeben, beauftragte das Unternehmen eine Investmentbank mit Sitz in New York damit, in Zusammenarbeit mit dem Board of Directors die strategischen Alternativen des Unternehmens zu prüfen. Diese können strategische Investitionen sowie den Verkauf des Unternehmens und/oder eines Teils seiner Vermögenswerte beinhalten. Dieser Prozess hält weiter an. Wie zuvor angemerkt, besteht keine Gewissheit, dass dieser Prozess zu wesentlichen Entscheidungen führen wird.

Wichtigste Finanzergebnisse des dritten Quartals

- Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im 3. Quartal 2019 1.042.909 $, der vollständig auf TotalSocial entfiel; dies entspricht einem Umsatzwachstum von 26 % bei TotalSocial gegenüber dem 3. Quartal 2018 (829.739 $) bzw. von 18 % gegenüber dem Gesamtumsatz des Unternehmens im 3. Quartal 2018 (883.342 $).

- Die Bruttomarge stieg von 40 % im 3. Quartal 2018 auf 52 % im 3. Quartal 2019.

- Die Betriebskosten stiegen im 3. Quartal 2019 auf 1.906.986 $, was einem Anstieg von 30 % oder 434.654 $ gegenüber 1.472.332 $ im 3. Quartal 2018 entspricht.

- Der Nettoverlust vor Ertragsteuern stieg im 3. Quartal 2019 auf 1.367.046 $, was einem Anstieg von 1 % oder 17.494 $ gegenüber 1.349.552 $ im 3. Quartal 2018 entspricht.

- Der EBITDA(1)-Verlust von 1.203.021 $ im 3. Quartal 2019 stellt einen Anstieg von 218.672 $ gegenüber einem Verlust von 984.349 $ im 3. Quartal 2018 dar.

- Der bereinigte EBITDA-Verlust (nicht GAAP-konforme Kennzahl) von 919.345 $ im 3. Quartal 2019 stellt einen Anstieg von 169.413 $ gegenüber einem Verlust von 749.932 $ im 3. Quartal 2018 dar.

- Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug im 3. Quartal 2019 -0,01 $ gegenüber -0,01 $ im 3. Quartal 2018.

- Das Unternehmen hatte zum 30. September 2019 einen Barbestand von 1.128.549 $ verglichen mit 906.455 $ zum 31. Dezember 2018.

(1) Das EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen. Die Zahlen für die Vergleichszeiträume wurden angepasst, um die SRED-Kreditsteuern, Wechselkursschwankungen und Bankspesen nicht bei der Berechnung des EBITDA zu berücksichtigen. Das bereinigte EBITDA ist keine GAAP-konforme Kennzahl und definiert als das EBITDA, zu der das Unternehmen die aktienbasierte Vergütung, darunter die Gewährung von Aktienoptionen, Restricted Shares Units und die Zuteilung von Restricted Shares, hinzurechnet, da diese Aufwendungen zu keiner Verwendung des operativen Cashflows durch das Unternehmen bzw. nicht zu Abfindungszahlungen, Wertminderungen des Firmenwerts, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Änderungen des Marktwerts von Investitionen in Aktien, Ausgaben in Verbindung mit der Übernahme oder der Veräußerung von Geschäften und Verlusten aus dem Erlöschen von Schulden und Eigenkapitalteilen von Wandelschuldverschreibungen, die außerordentliche und einmalige Aufwendungen darstellen, und der Vergütung des Board of Directors, die in Aktieneinheiten gezahlt werden, führen. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA werden als ergänzende Ertragskennzahlen bereitgestellt, um die Leser dabei zu unterstützen, die Fähigkeit von ENGAGEMENT LABS INC. zur Generierung von Mitteln aus der Betriebstätigkeit und zur Deckung von Finanzkosten zu bewerten. Diese Kennzahlen werden überdies häufig für die Bewertung von Unternehmen verwendet. Sie haben keine von den IFRS vorgeschriebene einheitliche Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Wir sind sehr zufrieden mit unserem Umsatzwachstum bei TotalSocial und wir erschließen weiterhin neue Fortune-500-Unternehmen und neue Branchen für unser Geschäft. Damit bewegen wir uns in Verbindung mit unserer Schwerpunktlegung auf die Kostenkontrolle als Unternehmen in die richtige Richtung, sagt CEO Ed Keller.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen hierin stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Management zu diesem Zeitpunkt zwar für angemessen hält, die aber naturgemäß bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Ungewissheiten unterliegen. Die Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt und verpflichtet sich Engagement Labs nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49486

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49486&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29282 R5042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29282R5042

AXC0172 2019-11-27/14:06