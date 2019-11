Rezession kein Thema mehr? Die Prognosen für Welthandel und Weltkonjunktur stehen auch für 2020 auf Wachstum. Warum reagieren Rohstoffe so unterschiedlich, so verhalten, welche sind gefragter? Risiken bleiben, sagt Christian Köker von der HSBC. Aber Aktien haussierten schon 2019 trotz Risiken. Jetzt in Rohstoffe investieren? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/