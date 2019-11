FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die FashionConcept GmbH in Deutschland vier verschiedene Vermögensanlagen öffentlich anbietet. Bei den Angeboten, die das Unternehmen in diversen Medien bewirbt, handelt es sich um Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren ("Stille Gesellschaftsbeteiligung"), sowie um Nachrangdarlehen, Genussrechte und Namensschuldverschreibungen.

