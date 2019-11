Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Versicherer haben nach Einschätzung ihres Branchenverbandes 2019 ein "überraschend gutes Jahr" verzeichnet, müssen sich für 2020 aber wieder auf ein geringeres Niveau einstellen. "In diesem Jahr zeichnet sich für die Versicherer ein überaus gutes Geschäft ab", erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer Mitteilung. "Doch so geht es nicht weiter."

Die Beitragseinnahmen der deutschen Versicherer würden 2020 erneut steigen, allerdings weniger deutlich als dieses Jahr, für das der GDV ein Plus von mehr als 5 Prozent erwartet. "Das Wachstum wird sich normalisieren", sagte GDV-Chefvolkswirt Klaus Wiener laut den Angaben am Mittwoch auf einer Konferenz in Berlin. Die abermals gefallenen Zinsen, weiter steigende regulatorische Belastungen und die schwache Konjunktur trübten die Geschäftserwartungen. Zwar sei die Stimmung in der Branche insgesamt noch gut, 2019 werde sich jedoch nicht wiederholen, erwartete Wiener.

Der Aufschwung in diesem Jahr werde getragen von der Nachfrage nach Lebensversicherungen mit neuen Garantien sowie vom Einmalbeitragsgeschäft. Auch die wachsende Absicherung gegen Naturgefahren und die Nutzung digitaler Möglichkeiten tragen laut Wiener zum guten Ergebnis bei. Strukturelle Faktoren wie Digitalisierung, neue Risiken wie Cyberkriminalität sowie die im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche Versicherungsdurchdringung in Deutschland sprächen auch künftig für ein stabiles Plus der Nachfrage.

November 27, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)

