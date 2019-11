FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom prüft einem Zeitungsbericht zufolge einen Zusammenschluss mit dem französischen Telekommunikationskonzern Orange. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Manager sagte, geht die Telekom in einem Planspiel eine Fusion mit Orange durch. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium. Bei der Deutschen Telekom war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Ein solches Vorhaben dürfte auf große Widerstände treffen, schreibt das Handelsblatt weiter, zumal die Bundesregierung noch fast ein Drittel der Telekom-Anteile halte. "Aus beiden Staaten könnte es Vorbehalte geben", zitiert die Zeitung einen Strategen. Außerdem ist die Telekom an der Börse deutlich mehr wert als Orange. Aber Orange werde sich "niemals auf eine Juniorpartnerschaft einlassen", sagte ein hochrangiger Telekom-Manager dem Handelsblatt.

Das wird auch an der Börse so gesehen, nach einem kurzen Ausreißer ins Plus notieren Orange in der Zwischenzeit 0,1 Prozent im Minus. Dafür dürfte zum einen die laut Händlern ohnehin gering eingeschätzte Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit der Deutschen Telekom verantwortlich sein, und zum anderen soll Orange laut Angaben aus dem Handel bereits dementiert haben, Fusionsgespräche mit den Deutschen zu führen. Die Telekom-Aktie notierte zeitweise 2 Prozent im Plus und fiel dann auf 1,2 Prozent zurück.

Beide Unternehmen verbindet seit acht Jahren eine Einkaufsgemeinschaft, zuletzt wurde gemeinsam ein smarter Lautsprecher entwickelt.

Spekulationen über einen Zusammenschluss gab es schon vor einiger Zeit. Die Zeitung schreibt, dass die ursprünglichen Überlegungen nie endgültig begraben worden seien.

(Mitarbeit: Manuel Priego Thimmel)

November 27, 2019

