Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rekordstimmung an der Wall Street hält an. Auch gestern sahen wir bei den großen Indizes wieder grüne Vorzeichen. Die Dynamik hat aber etwas nachgelassen. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 gingen jeweils rund 0,2 Prozent im Plus aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Alibaba, Altria, British American Tobacco, Boeing, Tesla und Apple. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.