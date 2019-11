Angetrieben von neuen Rekordmarken startet der DAX halbes Prozent höher bei 13.291 Punkten in den neuen Handelstag und baut das Plus zu Beginn bis auf Tageshoch bei 13.311 Punkten aus, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen. Aktuell notiert der deutsche Leitindex noch 0,3 Prozent im Plus bei 13.277 Punkten. Nachdem der MDAX gestern bei 27.542 Punkten noch ein neues Allzeithoch markiert hat, nehmen Anleger heute vereinzelt Gewinne mit, der MDAX gibt leicht um 0,1 Prozent auf 27.520 Punkte nach. Ebe..

