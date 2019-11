Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - - Polestar bringt die Marke für Performance Elektroautos in die Schweiz- Polestar 1 und Polestar 2 verfügbar in 2020- Registrieren Sie sich unter www.polestar.com und sichern Sie sich Ihren Platz in der Warteschlange für die Lieferung des Polestar 2 in 2020Polestar, die Marke für Elektroautos, kündigt an, dass sie 2020 auf dem Schweizer Markt lanciert wird, gefolgt von Retail-Spaces."Seit wir im Frühling in Genf den Polestar 2 vorgestellt haben, sind wir auf grosses Kundeninteresse gestossen. "Dies veranlasste uns, die Schweiz bei der Erschliessung unserer globalen Märkte zur Markteinführung zu bevorzugen," sagt Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer von Polestar. "Das Tempo, mit dem Polestar sich bewegt, ist unglaublich spannend; wir eröffnen unsere Retail-Spaces weltweit, und die Produktionsvorbereitung verläuft genau nach Plan."Die Kunden werden eine direkte, vorwiegend digitale Beziehung zu Polestar[1] haben, aber sie können auch in einer Reihe von Retail-Spaces weltweit stärker mit der Marke interagieren. Polestar Spaces zeigt den neuen Einzelhandelskonzept der Marke, das minimalistisches Design mit nahtloser digitaler Interaktivität und Polestar-Spezialisten kombiniert, die zur Beratung und Betreuung zur Verfügung stehen. Die Standorte der Polestar Spaces in der Schweiz werden demnächst bekannt gegeben.Die Entscheidung unterstreicht das Tempo, mit dem Polestar seine Marke und sein Geschäft ausbaut. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass Polestar 2, das vollelektrische Performance Fliessheckmodell des Unternehmens, wie geplant voranschreitet, und das Fahrzeug in seiner Produktionsstätte in Luqiao, China, in die Prototypphase zur Werkzeugerprobung eintritt.Der vorläufige Richtpreis[2] für Polestar 2 in der Schweiz beträgt CHF 55'900 inklusive Mehrwertsteuer[3].Interessenten können sich derzeit unter Polestar.com registrieren, wo sich potentielle Käufer ihren Platz in der Warteschlange sichern können und im März 2020 ihren Polestar 2 mit einer komplett rückerstattungsfähigen Anzahlung konfigurieren und reservieren können.Hinweise für Redakteure[1] Ausgenommen in Nordamerika.[2] Die Preisgestaltung ist vorläufig und kann sich ändern. Der Preisist inklusive Mehrwertsteuer, die Versandkosten sind nicht enthalten.Zusätzliche öffentliche Anreize/Subventionen können gelten. Dasabgebildete Fahrzeug kann gegen Aufpreis mit einer Sonderausstattungausgerüstet werden.[3] Alle angegebenen Preise basieren zum Zeitpunkt der Publikationauf der Mehrwertsteuer und anderen Steuern. Bilder und andere Medieninformationen sind unter media.polestar.com (http://media.polestar.com/) verfügbar.Über PolestarPolestar ist eine Marke für leistungsstarke Elektroautos. Gemeinsame Eigentümer sind die Volvo Car Group und die Zhejiang Geely Holding. Polestar profitiert von spezifischen technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten. Diese erleichtern die erfolgreiche Gestaltung, Entwicklung und Produktion von leistungsstarken Elektrofahrzeugen unter eigener Marke.Polestar startete 2017 mit dem Polestar 1 - einem in Kleinserie gefertigten, leistungsstarken Hybrid-GT mit 609 PS, 1.000 Nm und einer rein elektrischen Reichweite von 124 km WLTP - dem besten Wert aller Hybridautos weltweit. Der als Konkurrenzmodell zu Telsas Model 3 entwickelte Polestar 2 wurde 2019 als erstes seriengefertigtes vollelektrisches Premiumfahrzeug des Unternehmens vorgestellt. In Zukunft wird der Polestar 3 als vollelektrisches leistungsstarkes SUV die Modellreihe erweitern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036630/Polestar_2.jpgOriginal-Content von: Polestar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063050/100837633