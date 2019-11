Brilliant AG: Vorstandsvorsitzender der Brilliant Aktiengesellschaft, Thorsten A. Spengler, wird seinen Vertrag nach dem 31.3.2020 nicht verlängern DGAP-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Brilliant AG: Vorstandsvorsitzender der Brilliant Aktiengesellschaft, Thorsten A. Spengler, wird seinen Vertrag nach dem 31.3.2020 nicht verlängern 27.11.2019 / 16:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Gnarrenburg, 27.11.2019. Der Vorstandsvorsitzende der Brilliant Aktiengesellschaft, Thorsten A. Spengler, hat gestern Abend den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen aktuellen Vertrag nach Ablauf am 31.03.2020 nicht mehr verlängern wird. Herr Spengler wird bereits zum 31.12.2019 aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden ausscheiden. Ab dem 01.01.2020 wird das Vorstandsmitglied Herr Michael Last interimsweise den Vorstandsvorsitz übernehmen. Der Aufsichtsrat nimmt die Entscheidung von Herrn Spengler nach fast fünfzehn Jahren Vorstandszugehörigkeit mit Bedauern zur Kenntnis und dankt ihm für seine Arbeit. Die notwendigen Schritte für die Nachbesetzung von Herrn Spengler werden umgehend vom Aufsichtsrat eingeleitet. --------------------------------------------------------------------------- 27.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Brilliant AG Brilliantstraße 1 27442 Gnarrenburg Deutschland Telefon: +49 (0)4763-89-0 Fax: +49 (0)4763-89-171 E-Mail: investorrelations@brilliant-ag.com Internet: www.brilliant-ag.com ISIN: DE0005272702 WKN: 527270 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland) EQS News ID: 922935 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 922935 27.11.2019 CET/CEST ISIN DE0005272702 AXC0220 2019-11-27/16:16