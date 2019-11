Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Autohersteller Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC) hat seine Flaggschiff-Sportlimousine Jiayue A5 auf der kürzlich in Guangzhou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guangdong ausgerichteten 17. Guangzhou International Automobile Exhibition präsentiert.Hervorzuheben ist, dass JAC mit seinen Pkw einen neuen Weg in Richtung 3.0 Ära eingeschlagen hat, die von einer Qualität, Technologie und Markenkraft getragen wird, die über die letzten 55 Jahre durch die Kombination von Kerntechnologie und globalen Ressourcen entwickelt wurde, wie Huai Zili, Direktor des Jiayue A5 Projekt bei JAC, dem Reporter von Xinhua gegenüber erklärte.Die Markteinführung des Jiayue A5 steht für eine neue, wegweisende Ausrichtung bei JAC, mit einem Modelldesign, das globale Ressourcen integriert, die der globalen Ästhetik entsprechen und die Weltklasse-Qualität des Fahrzeugs weiter untermauern.Der Jiayue A5 von Daniel, Chefdesigner des JAC Designzentrums in Italien, gemeinsam mit dem hauseigenen Design-Team entworfen. Das neue Modell bietet eine Reihe bahnbrechender Details bei Struktur, Stil und anderen Kernaspekten, darunter das sportliche Design der Sportlimousine mit Fließheck, LED-Scheinwerfer und Doppelzylinder-Lüftungsschlitzen.Nach Angaben von Huai Zili wurde der Jiayue A5 nach den höchsten Maßstäben der internationalen Automobilstandards konzipiert. So hat JAC beispielsweise das deutsche VDA-Qualitätsmanagementsystem eingeführt, 200 Millionen Yuan in die Modernisierung seiner Produktionslinie investiert und ein 50-köpfiges Qualitätsmanagementteam im Schulungszentrum von Volkswagen ausgebildet.Im Vorfeld der Jiayue A5-Markteinführung wurde in verschiedenen Auslandsmärkten recherchiert und ausgestellt, wobei das Fahrzeug bei den Kunden in Mexiko besonders gut ankam. Die Einführung des Jiayue A5 wird danach auf andere Märkte weltweit ausgedehnt, so Huai weiter.Huai erläuterte, dass JAC auf seine Kerntechnologien baut, um die Innovation in allen Aspekten zu vertiefen, und weitere Qualitätsprodukte in den Bereichen MPV, SUV, Limousine und New Energy Vehicle (NEV) einführen wird, um die besten Transportlösungen und das beste Fahrerlebnis für Kunden weltweit anzubieten.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/309628.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1036337/A5.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4452431