Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 27.11.2019 Kursziel: 10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 9,80 auf EUR 10,00. Zusammenfassung: Die Q3-Hauptkennzahlen waren nahe an unseren Prognosen und wiesen starkes Wachstum auf Jahresbasis (Nettokaltmiete +19% und FFO 1 +22%) auf. Nach dem Erwerb von rund EUR 1,5 Mrd. in Q3 überstiegen die Gewerbeimmobilien EUR 17,9 Mrd. Einschließlich unterzeichneter Deals werden die Akquisitionen im dritten Jahr in Folge EUR 3 Mrd. übersteigen. Die gute 9M-Performance führte zu einem annualisierten FFO-Wachstum von 11% und einem Anstieg des NAVPS um 10% (ohne Perpetuals) in diesem Jahr. Das Management hat zum zweiten Mal dieses Jahr die FFO-Guidance auf über EUR 500 Mio. (vorher: EUR 490 Mio.) angehoben. Aufgrund des verbesserten Ausblicks klettert unser Kurziel auf EUR 10,00 (vorher: EUR 9,80). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 9.80 to EUR 10.00. Abstract: Q3 headline figures were close to our forecasts and showed strong annualised growth led by net rental income (+19%) and FFO 1 (+22%). Commercial assets reached EUR 17.9bn after some EUR 1.5bn acquisitions in Q3. Including signed deals, acquistions will top EUR 3bn for the third consecutive year. The good 9M performance translated into 10% Y/Y FFOPS 1 growth and a 10% YTD NAVPS increase (excluding perpetuals). Management raised FFO guidance for the second time this year to >EUR 500m (old: EUR 490m) on the good operational performance and higher impact of new properties. Our price target moves to EUR 10 (old: EUR 9.8) on the improved outlook. We stick to our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19501.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 10:56 ET (15:56 GMT)