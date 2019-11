Zürich (ots) - Michael Pieper, mit einem geschätzten Vermögen von rund 4 Milliarden Franken einer der erfolgreichsten Industriellen der Schweiz, investiert in den neuen Schweizer Startup-Fonds Wingman Ventures. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Präsident der Artemis Group, zu der neben Küchenbauer Franke auch Beteiligungen an Firmen wie Forbo, Arbonia, Autoneum und Rieter gehören, ist mit einem Betrag «im hohen einstelligen Bereich» bei Wingman Ventures eingestiegen. «Wir unterstützen damit den Startup-Werkplatz Schweiz längerfristig, kommen zu neuen Tech-Inputs und vergrössern damit auch unser Netzwerk», sagt Pieper.



Der von erfolgreichen Schweizer Startup-Legenden wie Pascal Mathis (Getyourguide) und Lukas Weder (Eat.ch) aufgestellte VC-Fonds unterstützt vielversprechende Schweizer Tech-Startups in der frühen Phase. Die Schweiz habe trotz führenden Hochschulen und ausgezeichneter Ingenieursausbildung erst wenige Unicorns - also Startups mit einer Bewertung von mindestens 1 Milliarde Franken hervorgebracht - sagt Mathis. «Das wollen wir ändern.»



Ziel des Fonds, an dem neben Pieper auch erfolgreiche Unternehmer wie der Online-Händler und Logistiker Roland Brack, Top-Banker und Anwälte der besten Wirtschaftskanzleien beteiligt sind, ist es, 60 Millionen Franken zusammenzubringen. 43 Millionen davon konnte Wingman Ventures bereits sichern.



