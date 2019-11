BEI FOLGENDEN WERTPAPIEREN WURDE DER EX-TAG AM 27.11.2019 STORNIERT. DIE WERTPAPIERE WERDEN NUNMEHR AM 28.11.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND DAY 27.11.2019 OF THE FOLLOWING SHARES WAS CANCELLED.

THE NEW EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST



7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR

9BT XFRA CA38149A1093 GOLDMONEY INC. 0.003 EUR