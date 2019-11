BEI FOLGENDEN WERTPAPIEREN WURDE DER EX-TAG AM 27.11.2019 STORNIERT. DIE WERTPAPIERE WERDEN NUNMEHR AM 28.11.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND DAY 27.11.2019 OF THE FOLLOWING SHARES WAS CANCELLED.

THE NEW EX-DIVIDEND-DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.145 EUR