Berlin (ots) - Die CDU hat auf ihrem Parteitag am letzten Wochenende eine "Digitalcharta" beschlossen: ein Digitalministerium soll kommen, die DSGVO und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden überarbeitet, neue Regeln für die digitale Welt aufgestellt, die Vorratsdatenspeicherung bleibt erhalten. Kritiker warnen, dass die CDU-Vorschläge eine Aufweichung der deutschen Datenschutzpolitik darstellen. Befürworter argumentieren: Die Geschwindigkeit der digitalen Entwicklung erfordert schnelleres und experimentierfreudigeres Handeln.In der Charta heißt es: "Neue Chancen und Möglichkeiten sollen nicht durch Datenschutz blockiert, sondern durch Datensicherheit, Interoperabilität, Datenportabilität und Datentreuhändertum ermöglicht werden." Wer hat Recht? Wer darf Daten sammeln und wer sorgt für deren Sicherheit? Welcher Weg in die digitale Zukunft Deutschlands ist der richtige?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Dieter Janecek, Obmann im Ausschuss Digitale Agenda von B90/Die Grünen im Bundestag, und Maik Beermann, Obmann im Ausschuss Digitale Agenda der CDU im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT