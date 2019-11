Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat einen umfangreichen Umbau angekündigt. Der Konzern werde sich auf die Kernmärkte Spanien, Brasilien, Großbritannien und Deutschland konzentrieren, teilte der Mutterkonzern von Telefonica Deutschland (O2) am Mittwoch in Madrid mit. Zudem kündigte die Gesellschaft unter anderem eine Abspaltung des Geschäfts im spanischsprachigen Teil Lateinamerikas an.

Mit den Maßnahmen sollen bis 2022 mehr als zwei Milliarden an zusätzlichen Erlösen erzielt werden und die operative Marge beim Mittelzufluss um zwei Prozentpunkte erhöht werden, hieß es weiter. Mit dem Fünf-Punkte-Plan soll der Konzern fit für die Zukunft gemacht werden./jha/he

ISIN ES0178430E18 DE000A1J5RX9

AXC0251 2019-11-27/18:11