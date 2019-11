FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kleinen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Die Anleger hielten sich aber zurück. Der steigende Optimismus bezüglich einer Teillösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China liefert kein Kaufargument mehr. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend gesagt, man liege in den letzten Zügen vor einem Deal. "Es macht sich Müdigkeit breit rund um diese Rhetorik", sagte Sean Simko, Leiter des globalen Fixed-Income-Bereichs bei SEI Investments: "Wir haben diese Story oft genug gehört - lasst uns endlich die Fakten sehen." Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 13.287 Punkte.

Deutsche Telekom schlossen 1,3 Prozent fester. Nicht nur war der Telekomsektor allgemein gesucht, etwas stützend wirkte auch ein Bericht im "Handelsblatt", laut dem die Telekom und Orange über eine Fusion nachdenken sollen. Bereits in der Vergangenheit hatten beide Konzerne Fusionsgespräche geführt, diese aber letztlich verworfen. Nach Einschätzung aus dem Handel ist eine Fusion angesichts des stark zersplitterten Telekommarktes in Europa wünschenswert, die politischen Hürden seien aber hoch.

Aroundtown hebt die Prognose an

Der Immobilienkonzern Aroundtown ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Investor angehoben. Das Unternehmen erwartet 2019 nun einen FFO I - eine in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für das operative Geschäft - von mehr als 500 Millionen Euro, bisher lag die Messlatte bei über 490 Millionen Euro. Die Aktie gewann 2,3 Prozent.

Zudem legte Knorr-Bremse Zahlen vor, hier wurden im dritten Quartal sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn gesteigert. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen wegen des verlustreichen Verkaufs von Powertech allerdings deutlich weniger. Im vierten Quartal rechnet das Unternehmen dank einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion am Standort München mit einem Buchgewinn von 46 Millionen Euro. Die Aktie verlor 3,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,3 (Vortag: 89,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,77 (Vortag: 4,04) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.287,07 +0,38% +25,84% DAX-Future 13.289,00 +0,36% +25,81% XDAX 13.291,77 +0,37% +25,62% MDAX 27.531,46 -0,04% +27,53% TecDAX 3.066,76 +0,18% +25,16% SDAX 12.140,80 +0,36% +27,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,36 2 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.