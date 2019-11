ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch den US-Pendants gefolgt und hat neue Rekordstände erklommen. Allerdings ließ die Dynamik am Nachmittag etwas nach, obwohl sich die veröffentlichten US-Konjunturdaten durchaus positiv lasen. Letztlich vermissten Anleger positive Neuigkeiten zum US-chinesischen Handelsstreit, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut betont hatte, man liege in den letzten Zügen vor einem Deal. "Wir haben diese Story oft genug gehört - lasst uns endlich Fakten sehen", sagte ein Rentenhändler. Ohne Einigung werde es am 15. Dezember neue US-Zölle geben, so eine weitere warnende Stimme im Handel.

Der SMI legte um 0,2 Prozent auf 10.529 Punkte zu. Das Allzeithoch des eidgenössischen Leitindexes liegt nun bei 10.544 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 40,59 (zuvor: 65,33) Millionen Aktien.

Nachdem zuletzt verstärkt defensive Werte gesucht gewesen waren, ließ sich zur Wochenmitte keine klare Aussage über die Präferenz der Sektoren treffen. Mit Richemont und Credit Suisse waren zwei zyklische Titel mit Aufschlägen von 1,3 bzw. 0,8 Prozent gesucht. Allerdings zeigten sich auch die defensiven Novartis mit einem Plus von 0,6 Prozent ganz vorn. Roche büßten dagegen 0,5 Prozent ein. Bei Richemont könnte die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit geholfen haben, das Unternehmen ist stark vom chinesischen Markt abhängig. Swatch gewannen 0,2 Prozent.

Unter den Nebenwerten rückten Kudelski um 8,4 Prozent vor. Die Technologiegesellschaft hatte einen Auftrag von Microsoft im Bereich "Internet der Dinge" an Land gezogen. Evolva zogen um 5 Prozent an, der Verwaltungsrat des Pharmaunternehmens hatte Beat In-Albon als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorschlagen. Des Weiteren bekräftigte das Unternehmen den mittelfristigen Cash-Ausblick für die Jahre 2021 bis 2023.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.