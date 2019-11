ams teilt mit, dass 3,3 Prozent der Aktionäre der Osram Licht AG ihre Aktien per Stand 27. November 2019, im Rahmen des Übernahmeangebots von ams für 41,00 Euro je Osram-Aktie eingereicht haben. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 55% (einschließlich der direkten Beteiligung von ams an Osram in Höhe von 19,99%) und endet am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MEZ). Um eventuelle Marktspekulationen zu beenden, bestätigt ams, "weder den Angebotspreis von 41,00 ändern noch die Mindestannahmeschwelle von 55% senken zu wollen. ams sieht keine Vorteile in einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Osram ohne klaren Weg zur Erlangung von Kontrolle. Sollte das Angebot die Mindestannahmeschwelle von 55% nicht erreichen, wird ams daher pflichtgemäß alle Optionen ...

