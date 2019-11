Die Bestellungen langlebiger Güter in den USA lagen im Oktober über den Erwartungen und zeigten einen Anstieg von 0,6%. Die Bestellungen von Kerninvestitionen stiegen sprunghaft an und deuten darauf hin, dass sich die Ausrüstungsinvestitionen im vierten Quartal wieder erholen könnten, so die Analysten von Wells Fargo. Wichtige Zitate: "Der Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...