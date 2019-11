DAX: Der entscheidende Schub bleibt vorerst aus, Volkswagen weiter im Anlegerfokus

Am heutigen Mittwochvormittag sah es noch so aus, als sollte der DAX in Richtung Allzeithoch durchstarten. Allerdings legte sich die Euphorie im Laufe des Tages ein wenig.

Das war heute los. Einmal mehr stand der Handelsstreit zwischen China und den USA im Fokus. Dieses Mal gab es gute Nachrichten. Diese waren auch ein wichtiger Grund, warum das wichtigste deutsche Börsenbarometer einen kleinen Zwischenspurt hinlegen konnte. Allerdings blieben konkrete Fortschritte im Handelskonflikt erneut aus. US-Präsident Donald Trump sprach lediglich davon, dass der Abschluss eines ersten Deals unmittelbar bevorstehen würde.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) zu den Top-Performern. Allerdings hielten sich die Kurszuwächse mit knapp 2 Prozent in der Spitze eher in Grenzen. Die Wolfsburger stehen derzeit vor allem angesichts der umfangreichen Sparpläne ihrer Tochtergesellschaft Audi (WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008) im Fokus des Anlegerinteresses.

