Bayreuth. Investoren in der Wandelanleihe 2015/2020 (Wertpapier-Kenn-Nummer: A13SHL) der SeniVita Social Estate AG (SSE) sowie interessierte Anleger können ab sofort den Sicherheitenbestand für die Anleihe auf der Homepage des Unternehmens einsehen. Zum Stichtag 27.11.2019 haben demnach die Vermögensgegenstände, die als Sicherheit für die Wandelanleihe vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet werden, einen auf Basis von externen (gemäß Treuhandvertrag zu unterschiedlichen Stichtagen erstellten) Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro. Demgegenüber beliefen sich die Verbindlichkeiten aus der Wandelanleihe zum Stichtag auf 43,5 Mio. Euro. Die Besicherung setzt sich zusammen aus - Grundpfandrechten auf Immobilien in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro, - einem Barmittelbestand des Treuhandkontos in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro sowie - dem Wert der Sicherungsabtretung zukünftiger Kaufpreiseinnahmen für Pflegeapartments und Tagespflegen auf Basis der angestrebten Mindestkaufpreise (abzüglich der im Falle entsprechender Verkäufe frei zu gebenden Grundpfandrechte) in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro. In diesen Werten nicht enthalten sind etwaige, über Mindestkaufpreise oder Grundpfandrechtsbeträge hinausgehende Übererlöse aus dem Verkauf von Pflegeapartments bzw. Tagespflegen respektive den Verkäufen der Objekte Königsberg und Weidenberg. Die vollständige Übersicht ist im Internet auf der Homepage des Unternehmens unter www.senivita-social-estate.de/InvestorRelations/Wandelanleihe zu finden. Über SeniVita Social Estate AG Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de