FRANKFURT (Dow Jones)--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat am Mittwochabend ganz im Zeichen des Fußballs gestanden. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel von Borussia Dortmund (BVB) am Abend 2,8 Prozent schwächer gestellt. Der Bundesligist lag in der Champions League im Gruppenspiel gegen den FC Barcelona rund 20 Minuten vor dem Abpfiff mit 0:3 in Rückstand.

Der österreichische Sensor- und Chiphersteller AMS kommt mit seinem Übernahmeangebot für Osram bislang nur schleppend voran: Bis zum Mittwochabend wurden dem Unternehmen zum Stückpreis von 41 Euro nur 3,3 Prozent der Osram-Aktien angedient. Osram wurden 0,4 Prozent tiefer mit 39,59 Euro getaxt. "Der Kurs ist bereits zuvor unter die Marke von 40 Euro gefallen", merkte ein Händler an.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 13.305 13.287 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

