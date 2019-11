Granite Construction Incorporated: das Fundament bröckelt!

Trotz zahlreicher Neuaufträge: GVA verfehlt mehrfach die Gewinnerwatungen und landet auf der Short-Watchlist bei ratgeberGELD.at

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US3873281071Minus 36 Prozent sind ein deutliches Zeichen dafür , dass etwas schief läuft. Angesichts der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens, das sich mit Bau- und Ingenieurleistungen sowie Baustoffhandel befasst, wäre es passend von einem einstürzenden Altbau zu sprechen. Am 25. Oktober gab es ein Gap nach unten, von dem sich die Aktie nicht mehr wirklich erholen konnte.Granite Construction Incorporated zeigt auch fundamental deutliche Schwächen. Auch wenn das Unternehmen in jüngster Zeit immer wieder von Neuaufträgen berichtet hat, fassen die Anleger offenbar kein Vertrauen. Der Rückgang der Gewinne sowie der Wegfall der Dividenden seit der letzten Zahlung im Jahre 2017 sind jedenfalls geeignet potentielle Investoren eher abzuschrecken.Momentan pendelt der Kurs zwischen 27 und 25,75 USD. Ein Ausbrechen aus der unteren Marke könnte als Signal für einen Leerverkauf gesehen werden. Die obere Marke kann dann als Stopp Loss dienen. Die nächsten Quartalszahlen sind für Freitag, den 24. Januar 2020 vor Börseneröffnung vorgesehen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GVA.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/granite-construction-incorporated-das-fundament-broeckelt/