Micron Technology - der Chip-Konzern zeigt wieder Stärke!

Symbol:ISIN:Micron Technology Inc. ist ein Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA, und gehört zu den fünf größten Halbleiterherstellern der Welt. Micron beschäftigt ca. 26.000 Mitarbeiter und stellt hauptsächlich Speicherelemente für Computer her. Die Micron-Aktie befindet sich aktuell über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20. Es hat sich eine Flaggen-Formation ausgebildet. Der Breakout aus der Flagge ist bereits erfolgt.Micron hat uns bereits ein Kaufsignal geliefert. Bei 48,50 USD befindet sich aber noch ein Widerstandsbereich, den es zu überwinden gilt. Ein Breakout aus diesem Niveau würde uns ein sehr attraktives Setup liefern, das man gut absichern kann. Dazu wäre es ideal, wenn die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde, bevor der Ausbruch erfolgt.In der Vergangenheit waren Rücksetzer in der Aktie gute Einstiegsgelegenheiten.Für einen Long-Einstieg sollte die Aktie vor dem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 48,50 USD noch 1-2 Tage seitlich korrigieren. Um den Ausbruch nicht zu verpassen, ist auf Intraday-Setups zu achten. Wenn dann der Breakout erfolgt, könnte man direkt in die Aktie einsteigen. Für aggressivere Trader würde sich ein Stopp unter der Breakout-Kerze anbieten. Defensivere Trader könnten den Bereich unter den Kerzen der seitlichen Korrekturbewegung bei ca. 46,50 USD, im Bereich des EMA 20 setzen.Meine Meinung zu Micron Technology ist BULLISCH