Die starken und historisch gewachsenen ökonomischen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Bermuda, Großbritannien und den USA bildeten den Rahmen für das Bermuda Executive Forum im JW Marriott Grosvenor House in London.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191127005676/de/

The opening keynote speakers at the Bermuda Executive Forum London 2019: (from left to right) Roland Andy Burrows, CEO of the BDA, The Hon. David Burt, JP, MP, Premier, Government of Bermuda, Fiona Luck, Non-Executive Director, Lloyd's of London Franchise Board, Robert Wood Johnson, Ambassador of the United States of America to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Rt. Hon. Sir Nicholas Soames, Former Conservative Member of Parliament (Photo: Business Wire)

Die unter dem Thema "Vom Niedergang zum positiven Wandel" stehende Veranstaltung begann mit einem breit angelegten Gespräch zwischen dem Botschafter der USA in Großbritannien, Robert Wood Johnson, dem früheren konservativen Mitglied des britischen Parlaments, Sir Nicholas Soames, und dem Premierminister von Bermuda, Hon. E. David Burt, JP, MP, das um die Themen Geopolitik, Technologie, Desinformation im Internet, die Notwendigkeit lebenslangen Lernens und die steigende Bedeutung einer soliden Beziehung zwischen diesen drei Staaten in Zeiten des Klimawandels kreiste.

Premierminister David Burt erklärte: "Wir hatten ein fabelhaftes Gespräch mit unseren Freunden aus Großbritannien und den USA, das die Bedeutung der Beziehungen und den Wert dessen, was Bermuda dem Weltmarkt zu bieten hat, beleuchtete, darunter unsere Fähigkeit, sich schnell auf Wandel einzustellen und mit der Zeit Schritt zu halten. Dieses Event bietet eine hervorragende Plattform, direkt mit potenziellen, in London beheimateten Unternehmen und Investoren zu sprechen und Bermuda vorzustellen. Diejenigen, die Kapital in einem gut geregelten und angesehenen Land beschaffen und es so effizient wie möglich anlegen möchten, finden in Bermuda die besten Möglichkeiten vor."

Sir Nicholas bezeichnete das Dreieck Bermuda, Großbritannien und USA als wichtige Macht des Guten und betonte, dass Bermuda in der Welt unverhältnismäßig großen Einfluss ausübe, während Botschafter Johnson seiner Bewunderung Ausdruck verlieh, wie erfolgreich Bermuda als kleine, aber schöne Insel gewesen sei und in vielen Bereichen weiterhin eine führende Rolle spiele.

Moderiert von Fiona Luck, nicht-exekutives Mitglied des Lloyd's of London Franchise Board und Expertin für die (Rück-)Versicherungsbranche in Bermuda, erwies sich das eröffnende Gespräch als Höhepunkt einer Agenda, die reich war an informativen Gesprächsrunden zu globalen Trends und die die Stärke von Bermuda in einer Reihe von Branchen unterstrich von Rück-/Versicherungen und Vermögensverwaltung über Trusts, Family Offices und Fintech bis hin zu Networking-Möglichkeiten.

Über 130 Wirtschaftsführer und Investoren nahmen gemeinsam mit einem Team bestehend aus Vertretern der Regierung, der Wirtschaft und der Behörden Bermudas an der Veranstaltung teil. Das Forum war das siebte einer erfolgreichen Reihe, die von der Bermuda Business Development Agency (BDA) in Städten mit strategischer Bedeutung für die Insel, wie New York, Toronto oder Miami, ausgerichtet wird.

Roland Andy Burrows, CEO der BDA, sagte: "London ist ein wichtiger Markt für Bermuda. Daher war diese Veranstaltung unglaublich wertvoll für unsere Bestrebungen, weitere Direktinvestitionen auf unsere Insel zu holen. Es war ein erfolgreicher Tag, der uns die Möglichkeit bot, mit bestehenden und neuen Geschäftspartnern zu kommunizieren. Es ist offensichtlich, dass unsere Märkte viele Gemeinsamkeiten haben, was für die Zukunft Gutes verheißt. Das Niveau des Engagements und des Interesses an Bermuda bleibt trotz des aktuellen politischen Hintergrunds in Großbritannien hoch."

Den Vortrag zur Mittagszeit hielt Paul Gillen, Managing Director, Security Operations and Intelligence bei Barclays und vormals Leiter der operativen Abteilung des European Cybercrime Centre bei Europol. Er sprach engagiert über Erkenntnisse zur Bandbreite der Auswirkungen und zum globalen Einflussbereich der Cyberkriminalität sowie über die Arten, wie proaktive Strategien und Maßnahmen Unternehmen aller Branchen nach wie vor bei ihren Bemühungen unterstützen, sich davor zu schützen.

Zahlreiche Treffen und Kontaktaufnahmen mit dem Ziel der Geschäftsentwicklung fanden am Rande der Veranstaltung statt, die mit einem Networking-Empfang sowie dem 33. Annual Dinner der Bermuda Society ihren Abschluss fand. Ein spezielles Forum mit der Bezeichnung "Beyond Convergence", das sich mit Insurance-Linked Securities (ILS) befasst, dessen globale Marktkapazität von Bermuda dominiert wird, findet heute statt und wird von ILS Bermuda veranstaltet.

UNTERNEHMEN VERBINDEN

Die BDA fördert Direktinvestitionen und unterstützt Unternehmen bei der Gründung, Verlagerung oder Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit in unserer führenden Gerichtsbarkeit. Als unabhängige, öffentlich-private Partnerschaft bringen wir Sie mit Branchenexperten, Regulierungsbehörden und wichtigen Ansprechpartnern in der Regierung der Bermudas in Kontakt, um Sie bei der Entscheidung über den Standort zu unterstützen. Unser Ziel? Das reibungslose und vorteilhafte Gestalten von Geschäften auf den Bermudas.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191127005676/de/

Contacts:

Nicola Stevens

Director of Communications PR

nstevens@bda.bm

+1 441 292 7774