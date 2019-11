Bei der Präsentation des neuen Tesla-Pickups kam es zu einer peinlichen Panne. Elon Musk will den Grund dafür kennen.? Präsentations-Panne bei Cybertruck bringt Elon Musk in Erklärungsnot? Vorschlaghammer soll an dem Desaster schuld sein? Twitter-Community zweifeltDie von langer Hand vorbereitete öffentliche Präsentation von Teslas Cybertruck verlief nicht ganz nach Elon Musks Geschmack. Als Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen eine Metallkugel gegen die Scheibe warf, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...