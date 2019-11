"Kölner Stadt-Anzeiger" zu Finanzskandal/Vatikan:

"Solange ein Apparat wie der Vatikan sich im Grunde für sakrosankt hält, weltliche Standards für sich nicht gelten lassen will und externe Kontrolle als Zumutung begreift, ist einem Übel wie der Korruption nicht beizukommen. Das wenigstens sollte klar sein in einer Institution, die so viel von der Sündhaftigkeit des Menschen und der gefallenen Kreatur zu wissen glaubt.!/yyzz/DP/he

