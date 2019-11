Michael Bloomberg will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Er hat mit einem Medienimperium ein Vermögen gemacht - doch die Bloomberg L.P. gerät zunehmend unter Druck.

Ein kleiner Röhrenmonitor mit angeschlossener Tastatur, grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund: Standardtechnik in den frühen Achtzigerjahren - und doch eine Revolution seiner Zeit. Plötzlich hatten Broker in Echtzeit Zugriff auf Firmendaten und Marktpreise. Sie konnten ohne Verzögerung miteinander kommunizieren, heute selbstverständlich, vor gut 30 Jahren galt das als unfassbar schnell. So veränderte das Bloomberg-Terminal das Finanzgeschäft von Grund auf.

Über Jahrzehnte gehörte das Gerät nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Statussymbol zur Ausstattung der gehobenen Büroetagen an der Wall Street. Ein Exemplar steht im American History Museum in Washington, ein anderes im Computer History Museum im Silicon Valley. Das Terminal ist ein Monument des amerikanischen Kapitalismus - und hat seinen Erfinder vermögend gemacht. Der 77-Jährige ist der neuntreichste Mensch der Erde. Nun will er der 46. Präsident der USA werden.

Doch das Imperium von Michael Bloomberg kommt unter Beschuss. Start-ups und Spezialisten sticheln gegen den Informationsallrounder aus New York. Sie könnten den Bloomberg-Konzern zwar nicht vom Thron stoßen, wohl aber ihm wehtun - und Munition für Twitter-Attacken des amtierenden Präsidenten Donald Trump liefern. Auf Rückendeckung aus den eigenen Reihen kann Bloomberg nicht zählen.

Vollabo für Rundumprogramm

Bloomberg gehören 88 Prozent an Bloomberg L.P., wie der Konzern heißt. Die Terminals sind aber nicht mehr so dominant wie einst. Zwar bietet das Unternehmen seinen Bank- und Brokerkunden ein beeindruckendes Rundumprogramm im Wert eines Mittelklassewagens, doch nur ein Bruchteil der Kunden nutzt tatsächlich alle Funktionen. Das schafft Chancen für kleinere Anbieter, die spezialisierte Produkte zu niedrigeren Preisen anbieten. Bloomberg scheint nicht daran interessiert zu sein, sich auf die Konkurrenz einzustellen. "Die Welt ändert sich um Bloomberg, ...

