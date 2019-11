=== *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 07:45 CH/BIP 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+0,2% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Fortsetzung der Haushaltsberatungen, Berlin *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag, Langenhagen *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,0 zuvor: 100,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,2 zuvor: -9,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,2 Vorabschätzung: -7,2 zuvor: -7,6 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: -0,14 zuvor: -0,19 *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 18:00 DE/Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) und Center for Financial Studies (CFS), Veranstaltung zur aktuellen Klima-Woche mit den Themen "Ein Preis für CO2" und "Sustainable (Green) Finance - wo geht die Reise hin?", Frankfurt 20:35 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Festakt "250 Jahre Pfandbrief" des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken, Berlin 21:00 IE/EZB-Direktor Lane, Rede bei der National Treasury Management Agency, Dublin *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** - DE/Stellenindex BA-X November - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

November 28, 2019

