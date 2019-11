Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom will ihren globalen Einfluss weiter ausbauen. Noch bevor die finale Entscheidung über die 26 Milliarden Dollar schwere Fusion mit dem US-Rivalen Sprint gefallen ist, lässt Konzernchef Timotheus Höttges das nächste Übernahmeziel auskundschaften: Hochrangige Führungskräfte und Strategen des Konzerns loten eine Fusion mit dem französischen Netzbetreiber Orange aus, wie das Handelsblatt von vier mit den Vorgängen vertrauten Managern erfuhr. Bereits seit acht Jahren verbindet die beiden Unternehmen eine Einkaufsgemeinschaft. Zuletzt hatten sie zusammen einen vernetzten Lautsprecher entwickelt und auf den Markt gebracht. "Die Synergien wären gigantisch", sagt ein Manager, der mit den Fusionsplänen vertraut ist. (Handelsblatt S. 4)

LUFTHANSA - Die Luftfrachtbranche steckt laut Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber in der schlimmsten Krise seit zehn Jahren. Dem kann sich auch die Lufthansa-Tochter nicht entziehen, die nach den ersten Quartalen 2019 tief in den roten Zahlen steckt. Nun wird schleunigst gegengesteuert, bis Ende 2020 wird die Frachterflotte auf effizientere Flugzeuge umgestellt. "Die Kapazitätskosten sind unser wesentlicher Hebel", sagt Gerber im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Wenn man eine Ergebnislage hat wie wir derzeit, dann muss man an der Kapazität arbeiten." (Börsen-Zeitung S. 7)

TAKEDA - In den nächsten fünf Jahren will der japanische Pharmakonzern Takeda 14 Neuentwicklungen mit innovativen Wirkstoffen auf den Markt bringen. In den aktuellen Zahlen ist von einem neuen Wachstumsschub noch wenig zu erkennen. (Handelsblatt S. 22)

OLA - Nachdem Uber in London das Aus droht, bringen sich Rivalen in Stellung. Ein Konkurrent aus Asien wittert seine große Chance, sich in Europa zu etablieren. Bhavish Aggarwal, der 34 Jahre alte Chef des indischen Taxi-Start-ups Ola Cabs, liefert sich seit Jahren einen erbitterten Kampf mit Uber um die Marktführerschaft in dem 1,3 Milliarden Einwohner großen Land. Nun bringt Aggarwal die Auseinandersetzung mit dem US-Konkurrenten nach Europa - in eine der für Uber wichtigsten Metropolen: London. (Handelsblatt S. 16)

SPARKASSEN - Als Innovationstreiber im Sparkassensektor sieht der Vorstandschef des Deutschen Sparkassenverlags (DSV) sein Unternehmen. Paydirekt könnte um Bezahlfunktionen erweitert werden, sagt Michael Stollarz im Interview. (Börsen-Zeitung S. 3)

SEB - Der Geldwäscheskandal um nordeuropäische Banken weitet sich aus: Nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehsenders SVT muss sich auch die Bank SEB mit entsprechenden Vorwürfen auseinandersetzen. Demnach sind über SEB-Konten in den baltischen Ländern fragwürdige Transaktionen mit einem Volumen von rund 250 Milliarden Kronen (24 Milliarden Euro) durchgeführt worden. (Handelsblatt S. 30)

November 28, 2019

