Mithin Feiertag in New York. Damit sind die Vorgaben von gestern eigentlich ohne Wert. Dennoch legten die Indizes um rund 0,2 % zu und halten sich auf der bisherigen Trendlinie: In Minischritten geht es in die Weihnachtsrally. Das wäre besser, als schnelle Spurts, denen anschließend die Luft ausgeht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



