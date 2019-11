Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pets at Home von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 255 Pence angehoben. Die bessere Einschätzung des Online-Händlers für Haustierbedarf basiere auf mehreren Faktoren, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Preisinitiativen des Managements, die positiv auf die Verkaufszahlen wirkten, sowie auf den Unternehmensfokus auf loyale Kunden. Der Experte hob seine Gewinnprognosen bis zum Jahr 2022 teils deutlich an und reduzierte auch die Kapitalkosten-Schätzung (WACC)./edh/mis

